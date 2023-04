Dit heeft ‘taai’ Willem II gemeen met Manchester City, Bayern München, Ajax, Feyenoord en Real Madrid

INTERVIEW Burgemees­ter Alssema over criminelen op azc in Gilze: ‘Ik baal er ontzettend van, vooral voor de inwoners’

GILZE - ,,Een culturele verrijking”, noemde burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen het asielzoekerscentrum Prinsenbosch op de open dag in 2022. Er is voor het azc een groot draagvlak in Gilze, zegt hij: ,,Het meeste gaat goed.” Omwonenden, azc-personeel en een bestolen student klagen dat te vaak wordt gezwegen als het niet goed gaat. Tijd voor een interview.