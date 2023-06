Dieven hebben het gemunt op kaarsjes en aanstekers bij begraafplaats Kaatsheuvel: ‘Vannacht wéér’

Bezorgde Willem II-achterban slaakt noodkreet richting clublei­ding: ‘Tijd van excuus na excuus is nu echt voorbij’

De achterban van Willem II maakt zich grote zorgen over de staat waarin de club (nu, maar eigenlijk al geruime tijd) verkeert. In een open brief op supporterswebsite Tilbo.com worden ‘ambitie, visie en leiderschap’ geëist. ,,We staan op een kantelpunt.”