Diessenaren in het oproer van Esbeek en andere weetjes in een boek van 2200 (!) pagina's

Video Bestuurder zwaarge­wond naar ziekenhuis gebracht na heftige botsing met auto in Tilburg

TILBURG - Bij een zware botsing met een auto in Tilburg is zondagavond een man gewond geraakt. Dat gebeurde in de Baroniebaan, waar de wagen tegen een boom en een lantaarnpaal botste. De bestuurder hield zware verwondingen aan het ongeluk over.

14 maart