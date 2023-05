Diessen opgeschrikt door explosies bij plofkraak, ‘We zagen de kruitdampen opstijgen’

amateurvoetbal Voetbal­trai­ner zijn van Tilburgse studenten, dat valt nog niet mee: ‘Ik vroeg: wie gaan er rijden? Bleek bijna niemand een auto te hebben’

Ahmet Turkuçu is aan zijn eerste seizoen bezig als hoofdtrainer. Bij Merlijn, en daar is de Oosterhouter in het diepe gegooid. ,,Een fantastische leerschool, want ik moet er bijna alles regelen.” Daar komt hopelijk iets heel moois voor terug: promotie.