Dierenbescherming: ‘Brabantse handelaar houdt duizenden vogels in verschrikkelijke omstandigheden’

Dat meldt de Dierenbescherming woensdag op haar website. Sinds het bezoek is er een proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar. Ook wordt middels bestuursrechtelijke maatregelen geprobeerd een einde te maken aan ‘deze onacceptabele situatie’.

De Brabander heeft inmiddels een ‘last onder bestuursdwang’ opgelegd gekregen: hij moet ervoor zorgen dat de vogels altijd schoon en droog leven, dat ze voldoende vers drinkwater en goed voer hebben, frisse lucht krijgen, voldoende ruimte hebben en niet permanent in het donker zitten.

Vogelmarkt Barneveld

Inspecteurs stuitten op de Brabantse handelaar op een vogelmarkt in Barneveld (Gelderland). Omdat hij argwaan wekte, trokken ze later naar het adres waar de eigenaar zijn beesten fokt. ,,Drieduizend tot vijfendertighonderd vogels in smerige en veel te kleine hokken, zonder schoon drinkwater en bovendien ook nog eens zonder daglicht. De stank was niet te harden en alles en iedereen werd wit van het stof”, omschrijft een woordvoerder de situatie.

Bij de verkoper zaten volgens de Dierenbescherming met name grasparkieten en kwartels in ‘ronduit smerige verblijven’. ,,Alles was vies. De hokken waren ogenschijnlijk al jaren niet echt goed schoongemaakt of ontsmet. Er hing een enorme ammoniakconcentratie en een gigantische hoeveelheid stof. Veel dieren zaten compleet in het donker.”

Quote Zoveel dierenleed voor 4 euro per koppel. Ik denk dat weinig mensen dit leed beseffen als ze een leuk kwarteltje in de dierenwin­kel gaan kopen Inspecteur, Dierenbescherming

De kwartels zaten soms met meer dan honderd dieren in veel te kleine kooien, aldus de Dierenbescherming. ,,Hierdoor waren er veel vogels aangepikt door soortgenoten. Ook zaten er veel zieke en zelfs dode dieren in de verblijven.” De inspecteur begrijpt er niets van. ,,Zoveel dierenleed voor 4 euro per koppel. Ik denk dat weinig mensen dit leed beseffen als ze een leuk kwarteltje in de dierenwinkel gaan kopen.”

Geen water, ratten en muizen

Ook de watervoorziening was in de ogen van de Dierenbescherming slecht. ,,Veel waterflessen waren verstopt waardoor dieren dus geen water konden drinken. De vogels die dat wel konden moesten het doen met sterk verontreinigd water. De smerige schuren trokken ook ratten en muizen aan”, vindt de organisatie.

De Dierenbescherming meldt dat de verdachte alles vond meevallen. Hij gaf tijdens de inspectie twee weken geleden aan dat hij elke dag voer en water verzorgde en weinig dode dieren had.

Het is niet bekend uit welke gemeente in Brabant de handelaar komt. De Dierenbescherming was woensdagavond niet telefonisch bereikbaar.