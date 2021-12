Diede (3) blijft maar dokteren: na 18 operaties nog geen diagnose voor Udenhouts meisje

Door storm Bella, langs een uitbarsten­de vulkaan en andere ‘epische’ momenten: Nol en Loek leven van hun fietsavon­tu­ren

TILBURG - Ze rijden slopende tochten over onverharde paden wereldwijd, genieten met volle teugen én verdienen er hun brood mee. Tilburgers Nol en Loek zoeken zware fietsavonturen op. Het volgende - de crazy500 - lonkt in de bitterkoude decembermaand. Voor het goede doel. ,,Eigenlijk zouden we in één ruk van London naar Tilburg rijden.”

10:41