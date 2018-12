Diagnostiek Brabant uit Tilburg gaat ook in West-Brabant aan de slag

Op de regenboog­trap van het Theresialy­ce­um is iedereen welkom

16:55 TILBURG - Na een regenboogzebrapad nu ook een regenboogtrap in Tilburg. In het kader van paarse vrijdag waarop scholieren extra aandacht vragen voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders is er vrijdag op het Theresialyceum in Tilburg een regenboogtrap onthuld.