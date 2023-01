DI-RECT, Son Mieux, Joost, Froukje zijn de eerste grote namen van Spoorpark LIVE: ‘Dit is pas het begin’

De Pezerikken bouwen een vijfdaags carnavals­feest in een tent op de Vrijthof

HILVARENBEEK - Carnaval in Hilvarenbeek is dit jaar voor het eerst in een tent op de Vrijthof. Dat was al langer een wens van carnavalsstichting de Pezerikken. ,,We zijn er hartstikke enthousiast over”, zegt voorzitter Coen van de Wouw.

14 januari