Deze straten in Tilburgse binnenstad gaan op slot vanwege de kermis

Voorvader Hendrik maakte boerenkar­ren, nazaat Rolf exclusieve houten tafels; ØDE Design uit Udenhout

UDENHOUT - In 1754 begon Hendrik van de Plas dicht bij de duinen een wagenmakerij, hij maakte boerenkarren. Rolf van de Plas is de achtste generatie. Met zijn vrouw Emily is hij gestart met ØDE Design, een collectie exclusieve houten tafels.

15 juli