Deze Brabantse burgemeesters zitten er het langst, nu twee nestors stoppen

Goirlese draaideur­cri­mi­neel vecht gemeente­lij­ke boete van 2500 euro aan: ‘Bedrag is veel te hoog’

GOIRLE - Een man uit Goirle die tot twee keer toe met inbrekersgereedschap en geknipte loden en koperen leidingen en draden is betrapt is naar de bestuursrechter gestapt. Hij is het niet eens met de dwangsom van 2500 euro die hij aan de gemeente moet betalen.