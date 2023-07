Deze attracties wonnen een kermisprijs tijdens de Tilburgse Kermis 2023

Bewoners tiny house in Dongen dik tevreden: ‘Je benut de ruimte die er is optimaal’

DONGEN - Ze hebben er geen spijt van gehad om kleiner te gaan wonen, de bewoners van Tiny Beljaart in Dongen. Stellen (met of zonder kinderen) en alleenstaanden wonen sinds het najaar van 2022 met veel plezier in de tiny houses. ,,We hebben een huis met alles erop en eraan.”