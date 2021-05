Dertien verwaarloosde katten uit Tilburgse woning gehaald, twaalf andere katten kunnen blijven

Proef tegen au­to-inbraken in de Reeshof: eigenaren BMW's, Toyota's en Volkswa­gens gezocht

19 mei TILBURG - Navigatiesystemen, sturen, katalysators. Het is geliefd materiaal bij auto-inbrekers, zeker als het om BMW’s gaat. In delen van de Reeshof start binnenkort een proef om deze vorm van criminaliteit terug te dringen: deelnemers krijgen een mobiele alarminstallatie in bruikleen.