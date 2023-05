Den Ophef opgeheven: brug in Tilburgse Piushaven terug in volle glorie

TILBURG - Na vier maanden aan reparaties is het 43 ton wegende ballasthuis van de Tilburgse brug Den Ophef weer op zijn plek getakeld. Of passender: opgeheven. Op de heropening is het nog wel even wachten: die is op 26 mei. Twee weken later dan verwacht.