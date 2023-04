Degradatie dreunt nog steeds na bij HC Tilburg, en het kan nog jaren duren voor dat over is

Steeds meer gemeentes schaffen hondenbe­las­ting af, maar in deze Brabantse steden betaal je nog altijd fors

Het aantal gemeentes dat hondenbelasting heft neemt landelijk af, maar in Brabant moet er op veel plaatsen nog - flink - worden betaald voor de trouwe viervoeter. Tilburg is veruit de duurste. Hier betaalt een hondenbaasje 118,74 euro per jaar aan hondenbelasting. Hoe zit het met de andere gemeentes?