Definitief groen licht voor starterswoningen: wat meer schaduw voor omwonenden, maar geen bewijs dat stookkosten stijgen

Als Het Moment daar is, staat Tilburg weer stevig op de Nederland­se hiphop­kaart

TILBURG - Met Het Moment heeft Tilburg dit jaar tóch weer een hiphopfestival te pakken. Op 29 juli is het zover in de Spoorzone, waar Woo Hah! ook ooit begon. Serveren ze er oude wijn in nieuwe zakken of waait hier een frisse wind?