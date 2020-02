Deel van gevel belandt op straat in Tilburg, persoon gewond

Column ‘Deze stad zit nooit bij de pakken neer, dus ook niet bij de witte pakken’

13:11 Schrikkeldag. Dat is het vandaag. Een geluk bij een ongeluk. Elke dag is meegenomen. Ieder etmaal helpt. Want we moeten uitzieken. Een virusje wegwerken. Over drie weken willen we geen coronakiem meer zien. Dan horen we namelijk met z’n honderdduizenden in de binnenstad te staan. Om alsnog naar d’n Opstoet te kijken. Hopelijk is tegen die tijd de besmettelijke storm weer gaan liggen. Of dat gaat lukken? Niemand die het weet. De burgemeester niet, de microbioloog niet, en de GGD al helemáál niet, concludeerde ik na de persconferentie.