De wereld is aan het werk in de trouwzaal van Haaren: Sociaal Huis neergestreken in oud gemeentekantoor

Goirlenaar met tuinafval kan dat straks toch in eigen dorp kwijt, maar of dat al per 1 juni lukt?

GOIRLE - Goirlenaren met puin en tuinafval hoeven binnenkort toch niet helemaal naar Diessen of Tilburg. Het is de bedoeling dat deze vormen van afval wegbrengen straks ook kan bij Paulissen aan de Nieuwkerksedijk. Maar of 1 juni haalbaar is, is nog maar de vraag.

13:04