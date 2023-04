De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het zondagvoetbal

Brabantse festivals niet meer binnen een kwartier uitver­kocht: ‘Je kunt je geld maar een keer uitgeven’

TILBURG - Festivalkaartjes voor Lowlands, Pinkpop of Down The Rabbit Hole waren dit jaar ondanks de hoge prijzen in sneltempo uitverkocht. Opvallend genoeg hebben veel Brabantse festivals nog wel kaartjes in de verkoop. Festivalbezoekers en organisatoren merken dat de hoge prijzen en het succes van de grotere festivals invloed hebben op de regionale festivalkeuzes.