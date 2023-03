De trap van het station wordt aangepakt, maar waarom die van de Heikese Kerk niet?

GroenLinks en PvdA trekken samen naar station Tilburg met manifest tegen ‘uitholling' openbaar vervoer

TILBURG - Met de bus en de trein reisden leden van GroenLinks en de PvdA Brabant door op weg naar Tilburg. Daar werd een manifest over het haperende busvervoer aangeboden. ,,Er verdwijnt steeds meer, de afgelopen jaren is in Brabant het aantal bushaltes met zes procent gedaald.”