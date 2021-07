De Tilburgse kermis zet poorten open: drie omhekte pleinen, 140 attracties en maximaal 8000 bezoekers

,,Fijn om weer terug te zijn”, zegt Eva Doornberg, exploitant van de Rotalet-spel. Al een jaar of twaalf staat ze op de Tilburgse kermis, vorig jaar moest ze verstek laten gaan omdat er - vanwege corona - slechts 55 attracties in de stad pasten. De kermis telt dit jaar 140 attracties, normaal zijn het er zo'n 200.



Vanwege corona is de ‘vakantiekermis’ in drie delen opgesplitst. Eén plein loopt van het kantongerecht tot ijssalon Intermezzo aan de Spoorlaan, de kruising met de Spoorlaan is gevrijwaard van kermis.



Het NS-Plein en de Burgemeester Brokxlaan vormen een plein (tot aan de Willem II-passage) en het Besterplein is de derde kermislocatie. Dat laatste plein is ‘meer dorps, maar sfeervol’. Bij het NS-Plein heeft de gemeente dit jaar extra ‘sensatie-attracties’ opgesteld, omdat de locatie het vorig jaar zonder kermis moest stellen.



De eerste indruk bevalt, zegt vaste bezoeker Sander van Rijswijk. ,,Het lijkt weer een beetje op de echte kermis, al staan die hekken op sommige punten wel raar. Dat als je aan komt lopen het straatje is afgesloten.” Zorgen om corona maakt ‘ie zich allerminst. ,,Ik heb één prik en het is buiten. Het is juist fijn, alle festivals zijn ons al door de neus geboord.”