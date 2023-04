De Stelling: bezwaar maken tegen bouwproject moet worden ingeperkt

Weinig bier en veel koffie op waterkoude jaarmarkt Dongen: ‘Dit is trouw publiek’

DONGEN - De jaarmarkt in Dongen is een van de grootste uit de regio. Hoewel het weer niet meezit, is het dit jaar toch weer druk rond het Looiersplein. ,,Ik ben hier voor de gezelligheid. Ik kom hier ieder jaar.”