De politie schiet, maar wie controleert het waarschuwingsschot?

Bestuurder dollemans­rit door Kaatsheu­vel en Waalwijk verdacht van poging doodslag

19 februari WAALWIJK - De 31-jarige bestuurder die maandag werd opgepakt na een dollemansrit door Kaatsheuvel en Waalwijk wordt verdacht van poging doodslag. Hij is in verzekering gesteld, evenals de 30-jarige vrouw die bij hem in de wagen zat.