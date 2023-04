De Piushaven heeft eindelijk een mindervalidentoilet, maar een wc voor álle Tilburgers is nog niet in zicht

Stoere Kerels | ‘Door die goal van NAC wordt de KNVB verplicht de nieuwe regels te heroverwe­gen’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 35 van dit seizoen gaat het uiteraard voornamelijk over het uitspeelkwartier van het eerder gestaakte duel NAC - Willem II, waarin de Bredanaars in de 90ste minuut de 1-1 maakten. Ook de thuiswedstrijd tegen TOP Oss (4-0) wordt nog besproken.