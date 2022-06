De pakketjes-inzamelaar: hoe Kristel en haar kleine garage zich geliefd maken in Goirke

Koeriers ontvangen, pakketjes sorteren, inscannen, er namen opzetten en in de rekken doen. Om 16.00 uur begint doordeweeks altijd het spitsuur, zoals op donderdagmiddag.



Het UPS-busje komt gelijktijdig aan met een straatbewoonster die om een pakketje komt vragen. Daarachter een man met kinderwagen waar onderin twee ingepakte dozen liggen. Op vrijdagochtend staat er een oude mevrouw aan de deur, terwijl het buurtpunt eigenlijk gesloten is. Het ‘oude mens’ - zoals de dame zichzelf noemt - is blij dat ze toch wordt geholpen.



Jazeker, het is soms flink doorbuffelen bij het pakjespunt van Kristel van Gestel. ,,De mensen staan soms al heel vroeg in de rij voor de deur”, vertelt ze. ,,Voor Vinted (een tweedehands kleding community -red.) komen ze zelfs uit Tilburg-Noord, Hilvarenbeek en Udenhout.” Het is geen vetpot. Per dag worden er zo’n zeventig pakketten in de kleine garage verwerkt, ze krijgt er gemiddeld 25 cent voor. ,,Maar het is wel heel leuk.”