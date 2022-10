De nieuwe donderdagavond van De Pont: vooral voor jonge mensen

Onder de noemer PUNCH. valt er tegenwoordig van alles te beleven in De Pont Museum in Tilburg. Gratis nog wel. Marie-Jose Eijkemans dacht mee over de invulling en gelooft in de kracht van artistieke ontmoetingen.

Marie-Jose vertel: wat is PUNCH.?

,,PUNCH. is een avond die je zintuigen op scherp zet. In het museum nemen we kunst vaak tot ons door te kijken, maar op deze avonden krijg je de kans om kunst ook op een andere manier te ervaren. Bijvoorbeeld in combinatie met muziek, theater, circus, woordkunst of door middel van gesprekken. De avonden zijn gratis te bezoeken en worden samen met lokale culturele partners samengesteld.”

Wat kunnen we zoal verwachten in de museumzalen?

,,Iedere donderdagavond is er weer iets anders te beleven. Best Kept Secret verzorgt concerten die reageren op de collectie, het duo Amber & Pien organiseert interdisciplinaire avonden waarop je met een schatkaart door het museum wandelt en onlangs nam Tyrone Tjong a Loi het museumcafé over met dj’s en muzikanten. Je mag van alles verwachten: van wildplukken in de tuin tot spoken word in de Groene Kamer, en van botanische tekensessies tot performances bij werk van Fiona Banner. Ook zetten we maandelijks een tandje bij met de SuperPUNCH: een uitgebreidere versie van het programma.”

Hoe kwam het idee voor deze avonden tot stand?

,,Het museum is op donderdagavond al langer gratis te bezoeken. Daar kiezen we voor omdat we de drempel graag zo laag mogelijk houden - en omdat we merken dat jonge mensen overdag vaak geen tijd hebben om naar het museum te gaan. Ook vinden we het belangrijk om jonge talenten een podium te bieden en hopen we dat een breed publiek zich in het museum herkent en thuisvoelt. Wanneer nieuwe mensen het museum binnenkomen en we verschillende disciplines samenbrengen, wordt de kunstervaring alleen maar rijker, daar ben ik van overtuigd. Wat mij betreft groeit PUNCH. uit tot een natuurlijke plek voor jongvolwassenen om elkaar te ontmoeten en inspireren.”

Ingrid de Rond

PUNCH. Iedere donderdag van 17.00 tot 21.00 uur in De Pont Museum. De eerste SuperPUNCH is op 13 oktober.