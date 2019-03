De Nationale Ombudsman zegt foei. En dan?

Veel te luid over de cityring: boete van 380 euro voor motorrij­der in Tilburg

11 maart TILBURG - Het is een irritatie voor veel mensen op de terrassen in het centrum Tilburg: motorrijders die veel meer lawaai maken dan nodig. Nu was het maandag geen terrasweer, maar bekeurde de politie wel een 25-jarige Tilburger omdat zijn motor veel te lawaaierig was.