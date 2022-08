De naam van Marc Dutroux valt op de boekenmarkt

TILBURG - Tijdens Boeken rond het Paleis zal de naam Marc Dutroux zondag meermaals vallen en ook die van zijn ex Michelle Martin. De Vlaamse auteur Kristien Hemmerechts is te gast tijdens deze grote boekenmarkt in Tilburg en praat over het tweetal.

De auteur schreef de boeken In het land van Dutroux en De vrouw die de honden eten gaf, geïnspireerd door de ex van de Belgische seriemoordenaar en serieverkrachter. Martin kwam deze week in het nieuws omdat ze al haar vrijheid terugkrijgt. Dutroux heeft levenslang.

Boeken rond het Paleis is dit jaar voor de 24-ste keer. De grootste boekenmanifestatie van Zuid-Nederland telt zo’n 140 tot 160 kramen. Die staan rond het Koningsplein, Paleisring en Katterug. Daarnaast zijn er meerdere kleine evenementen.

Meest gehate vrouw

In de LocHal is de talkshow Echte Mensen waar ook Kristien Hemmerechts aanschuift. Haar boek De vrouw die de honden eten gaf gaat over een zekere Odette, de meest gehate vrouw van België, een vrouw die haar man nooit tegenhield bij zijn zedenmisdrijven. Dit boek is door Het Zuidelijk Toneel in Tilburg omgevormd tot een toneelstuk, dat is begin oktober te zien zal zijn de Schouwburg in de stad.

In dezelfde talkshow maakt ook Rodgairo Dalnoot zijn opwachting. De 33-jarige artiest is de stadsdichter van Tilburg en is halverwege zijn ambtsperiode die doorloopt tot de boekenmarkt in 2023. In diezelfde LocHal is ook een ontmoeting met Boer Boris, naar het prentenboek van Ted van Lieshout.

Loop een dichter tegen het lijf

Bij het stadhuis zijn optredens van vrouwelijke singer-songwriters uit Tilburg en omgeving als: Marianne Bruurs, Kathleen Willems, Marinke, Mieks, Claudy, Joolz en Liseth Horsten. Op de boekenmarkt kan de bezoeker zomaar een dichter tegen het lijf lopen met een voordracht. Het boek De vrouw die de honden eten gaf is vast in een van de vele kramen te vinden.

Boeken rond het Paleis is zondag van 10.00 tot 17.00 uur.