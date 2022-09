De lindeboom op de Heuvel is herrezen: in meer dan 800.000 bolletjes

Kunstfestival Kaapstad is alweer bijna twee weken geleden, maar voor project Reminiscence 2 (Herinnering 2) was iets meer tijd nodig. Een historische foto van de in 1994 gesneuvelde lindeboom werd op veertig canvassen afgedrukt. Aan voorbijgangers werd gevraagd de bolletjes in te kleuren, maar daarbij wisten ze niet om welke afbeelding het ging.



,,Een mooie gedachte”, zegt Sander van Bussel, artistiek leider van Kaapstad. ,,Dat we met zijn allen dit beeld opnieuw hebben gemaakt. Die boom was ooit de trots van Tilburg.” Eigenlijk zou de boom tot vlak na Kaapstad te zien zijn, maar er was nog veel meer werk nodig om het kunstwerk van 40 vierkante meter af te krijgen. Daarom kreeg Kaapstad van de gemeente toestemming om de illustratie langer tentoon te stellen: tot en met 5 september.