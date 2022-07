De Ligt IV is in Alphen van start, ‘eigen woningen’ volgen later

ALPHEN - De bouw van 24 koopwoningen in de Alphense uitbreidingswijk De Ligt IV is gestart. Er komen nog 33 woningen bij vanuit een bewonerscollectief. Maar nog niet alle woningen zijn bezet.

De uitbreidingswijk is het laatste stukje grond van het centrum in Alphen waarop nog ruimte is voor nieuwbouw.

Bij bewonerscollectief CPO De Ligt IV (collectief particulier opdrachtgeverschap) heerst enthousiasme. Secretaris Jeroen Stabel: ,,In twee jaar tijd zoveel nieuwe woningen erbij, dat is al heel lang niet meer voorgekomen in Alphen.”

Wethouder Erik Wilmsen (GBA) metselde vorige week de eerste steen van de nieuwe wijk. Woningstichting Leystromen gaat hiervan 12 huurwoningen realiseren. Volgens Wilmsen, die van een 'inhaalslag’ spreekt, moeten binnen twee jaar 69 woningen klaar zijn. ,,Er is veel vraag naar allerlei soorten woningen. De Ligt IV wordt een mooie, duurzame en groene wijk.”

Samen beslissen

Stabel woont in een huis dat ook vanuit een bewonerscollectief werd gebouwd. Die ervaring neemt hij nu mee. ,,Alles gebeurt democratisch. We beslissen samen over de soort stenen tot aan welke architect het ontwerp gaat maken.” Vanuit zijn woning kijkt hij al bijna 10 jaar uit op de bouwgrond van De Ligt IV. ,,Bij het vorige project was ik nog alleenstaand. Ondertussen heb ik een gezin.”

Vanwege de gestegen prijzen moesten heel wat leden uit het project stappen. ,,Dat doet mij wel wat. Maar ik denk dat we snel genoeg nieuwe kandidaten hebben, zodat iedereen zijn geïnvesteerde geld terug heeft.”

Het collectief bestaat uit starters, doorstarters en senioren. De behoeften verschillen sterk: ,,Senioren hebben meer eisen dan starters.” Een bestaande woning is volgens Stabel te duur. ,,Nieuwbouw is gunstiger.”

Bedoeling is dat volgend jaar de bouw van de CPO-woningen start.