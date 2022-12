De laatste inkopen voor pakjesavond: ‘Gekozen voor pepernoten met limoncellosmaak’

Sportjour­na­list en Marokko-fan uit Tilburg heeft boodschap voor relschop­pers: ‘Gedraag je’

TILBURG - Auto’s in brand, vuurwerk, rellen. Het was zondag allesbehalve rustig op straat na de winst van Marokko op België. De Leeuwen van de Atlas hebben vier dagen later een grote kans om de achtste finale te bereiken. Een Tilburgse sportjournalist roept fans op om donderdag te feesten ‘op een goede manier’: ,,Alsjeblieft, hou het beschaafd.”

1 december