De KNVB doet het wéér: zelfde scheidsrechter bij zelfde affiche van Willem II

Want de leiding bij Willem II - PEC Zwolle vrijdagavond is in handen van Danny Makkelie. De FIFA-referee, die dit seizoen al vijf Champions League-duels leidde, fluit normaal gesproken alleen op het hoogste niveau in Nederland, maar eerder dit seizoen werd er een uitzondering gemaakt bij PEC Zwolle - Willem II. En nu volgt de tweede wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie voor Makkelie en dat is - oh toeval - de 'terugwedstrijd’ van dat affiche.