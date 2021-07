De jongste astronaut heeft de grootste glimlach: zo zag de ruimtereis van Oliver (18) uit Oisterwijk eruit

De kop-van-jut is in het tijdperk van XXL beland

15:38 TILBURG - Van Jul zijn we niet zeker, maar Jut heeft wel degelijk bestaan. Hendrik Jut was de Delano G. van zijn dagen. Het volk walgde van de kerel die in 1872 voor wat juwelen een rijke weduwe en haar dienstbode om zeep had gebracht.