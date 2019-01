De halve wereld aan studenten is op Tilburgse CobbenCampus onder één dak

Van Afrika tot China en van Cuba tot (vooral toch wel) Europese landen zijn ze naar CobbenCampus gekomen. Sinds oktober vorig jaar is het gebouw helemaal vol. En over de toekomst hoeft Van den Ingh, commercieel manager bij eigenaar Magis Vastgoed, niet in te zitten. De nood aan huisvesting is onder ‘internationals’ immers voortdurend hoog. ,,We hebben nu tussen de veertig en vijftig mensen op de wachtlijst staan. En dit is de periode van het jaar waarin de aanvragen weer gaan groeien, in verband met het komende studieseizoen.”