De grens opzoeken met skate-vrienden, juist in het dorp

Bij de rechter Drankrij­der Kemal stapt toch in de auto: ‘Ik heb een domme fout gemaakt’

Kemal (33) had zijn auto moeten laten staan. Of een Bob moeten regelen. Nu is hij dubbel de sjaak. Hij raakt voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval zijn werk bij PostNL kwijt en moet van de rechter een fikse boete betalen.