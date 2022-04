De geheimen van Ol’ Blue Eyes en de kracht van vrouwelijkheid: vijf keer eropuit in eigen regio

Ode aan Frank Sinatra

Zijn nummers staan in ons collectief geheugen gegrift. Frank Sinatra is een held van velen, ook van Jim Bakkum en Sergio Vyent. Zij brengen onder leiding van de Dutch Concert Big Band een ode deze muziekheld. Tijdens de theaterproductie Sinatra – Under His Skin voert Bakkum niet alleen de hits op, Sergio Vyent vertelt ook over de niet te ontbreken successen, schandalen en geheimen van Ol’ Blue Eyes.

16 april De Leest Waalwijk en 22 april Markant Uden

Volledig scherm Iris, zwanger © Gwen Connor

Verbondenheid in monumentaal kerkje

Het monumentale Oude kerkje in Middelbeers is het perfecte decor voor de expositie Verbondenheid. In tijden van onzekerheid komen negen Brabantse kunstenaars bijeen om de bezoeker in alle rust te laten genieten en de verbondenheid te laten ervaren van krachtig, maar ook ingetogen werk. Het geëxposeerde werk is divers, van impressionistische schilderijen tot sculpturen in brons en steen.

23 en 24 april Kubra-art

Volledig scherm Maartje van de Wetering tijdens de premiere van Festen. © Brunopress

Familierëunie loopt uit de hand

De uit Vinkel afkomstige actrice Maartje van de Wetering speelt voor eigen publiek in theater De Lievekamp. Samen met onder meer Peter Heerschop en Viggo Waas staat ze op de planken met Festen. Een gezellig bedoelde familiereünie loopt volledig uit de hand. Familieverhoudingen vormen de kern van het toneelstuk dat op de gelijknamige film uit 1998 is gebaseerd.

15 april De Lievekamp

Volledig scherm Sven Ratzke duikt in het universum van David Bowie. © Brunopress

Ratzke maakt Bowie eigen

De internationale entertainer en zanger Sven Ratzke duikt in het universum van David Bowie. Na succesvolle premières in New York, Berlijn, Zürich en Nieuw-Zeeland is hij ook met de voorstelling Where are we now te zien in Jan van Besouw in Goirle. Wie een standaard tributeshow verwacht, komt bedrogen uit. Ratzke zingt Bowie niet na, hij maakt hem eigen.

22 april Jan van Besouw

Volledig scherm Delicate skin, Daniella Hefter © Noordkade Veghel

Dubbelexpositie Draad van Ariadne

In de Wiebenga silo en Hal van de Cultuurfabriek aan de Noordkade presenteert De Compagnie de expositie Draad van Ariadne. Bijzondere textielkunst van Marianne Benkö en Daniella Hefter die de toeschouwer laat kijken en ervaren. De werken van moeder en dochter gaan in de kern over de schoonheid en kracht van vrouwelijkheid.

Vanaf 17 april Noordkade