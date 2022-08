De frustratie groeit: voor de vijfde keer dit jaar doet Goirlese voetbalclub VOAB aangifte van vernielingen

Vandalisme en rotzooi van hangjongeren is al langer een probleem op Sportpark Van den Wildenberg. Zo is al eerder door de clubs geklaagd over jongeren op scooters die over de kunstgrasvelden reden of over de sproeiers bij de tennisclub die ’s nachts werden aangezet. ,,En nu is het weer raak bij ons”, stelt voorzitter van voetbalclub VOAB Arnoud Strijbis. Hij is gefrustreerd dat actie van bijvoorbeeld de politie of de gemeente uitblijft.