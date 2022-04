De deuren van de raadszaal zijn niet open te krijgen als je in een rolstoel zit. Dus schakelt de gemeente bodes in

Glas-in-lood­werk De Kievits­horst gered: ‘Werken van deze grootte hebben een zeldzame waarde’

TILBURG - Woonzorgcentrum De Wever | De Kievitshorst in Tilburg is verhuisd en het oude pand gaat tegen de vlakte. Het glas-in-loodwerk in de kapel dreigde zo verloren te gaan, maar daar staken meerdere organisaties met succes een stokje voor.

30 maart