De coalitie: wordt het Wijke of gaat het Voort?

Na 52 jaar twijfel krijgt Linda het antwoord. Haar vader heet George en is een Brit

TILBURG - Ze had het opgegeven. Wie haar vader was? Ze zou het nooit weten. Haar moeder weigerde het haar te vertellen en de redactie van tv-programma Spoorloos tastte in het duister. En nu, bij toeval, weet Linda Steijlen dat haar vader George Hall heet. Ze krijgt er een oom en twee halfzussen bij.

