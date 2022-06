De Besterd Mijl als ‘mooie voorbereiding op de Ten Miles’ (en je kunt er je partners gewicht in bier verdienen)

De Besterd Mijl is niet helemaal nieuw, die zat voor corona al in het voorprogramma van het wielerevenement ‘Ronde van den Besterd’, maar de ronde krijgt geen vervolg. ,,We merkten dat de mijl heel goed ontvangen werd”, vertelt Joost de Beer, bestuurslid van Winkellint Besterd en mede-organisator van De Besterd Mijl. ,,En hebben besloten om daarmee door te gaan.”



Het opzetten van de Ronde had namelijk héél veel voeten in aarde. ,,Als je een kudde fietsers een circuit laat rijden dan is dat heel iets anders dan dat je een groep hardlopers door de straten stuurt.” Bij een fietsevenement mogen er bijvoorbeeld geen auto's meer aan de straat geparkeerd staan. De organisatie besloot om de energie te steken in De Mijl en die dan mooier aan te kleden.