De ‘Beatles van Curaçao’ maken hun hits in de Tilburgse Trouwlaan

Hun songs zijn grote hits op de Antillen. Dos Pasos, ook de meezingers Kakalaka en Bal’i Kueru doen het goed op Curaçao, op feesten, op festivals, op de radio. Dat klinkt ver weg, maar de liedjes zijn gemaakt in de Trouwlaan. De Tilburgse band MIDI is graag gezien op de Antillen. De muzikanten groeiden daar op. Ook in Nederland was de band te zien in tv-shows en hun hit Dos Pasos is door het Tilburgs/Waalwijkse carnavalskoppel de Deurzakkers vertaald naar de kraker Doe een stapje naar voren, doe een stapje terug.