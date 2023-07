De afterparty maakte de afgelaste zondag van Awakenings een beetje goed: ‘Het is wat het is’

TILBURG - Stel, je komt uit Mexico City en het festival waarvoor je een kleine twaalf uur moest vliegen, stopt na twee dagen. ,,Ach, we hebben nog gedanst, muziek geluisterd”, lacht John op het station in Tilburg. Hij komt eigenlijk best uitgerust van het festivalterrein van Awakenings in Hilvarenbeek. ,,Het is wat het is.”