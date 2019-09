De achterkant van Brabant blijft ook bij Zuidelijk Toneel duister

video | update Inzitten­den van door agent beschoten auto in Tilburg nog steeds spoor­loos

13:46 TILBURG - Een agent heeft zaterdagavond rond 20.30 uur in de Fraterstraat in Tilburg op de banden van een auto geschoten nadat de bestuurder van de auto op hem was ingereden. De inzittenden van het voertuig zijn nog steeds spoorloos, meldt de politie zondagochtend.