Dat raps soms ondersneeuwen deert niet op Woo Hah: als de beats maar hard gaan

met video Man gewond bij vechtpar­tij in Kaatsheu­vel, verdachte meldt zich

KAATSHEUVEL - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een vechtpartij op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De dader is ter plaatse aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

2 juli