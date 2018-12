Dat belooft wat voor Breda: vrouwen hélemaal los op Chippendales

Gejoel: De Chippendales zijn drie minuten los – ‘What’s up Holland’ – of negen paar blote billen draaien zich in vol ornaat richting de voor driekwart gevulde zaal van het Beatrix Theater.



Gegil: Na zeven minuten worden de eerste mouwloze shirts losgescheurd van de torso’s en de zaal in gemikt.



Gekrijs: Al na nummer twee heupwiegen de Amerikaanse strippers tussen het publiek en worden de vrouwelijke fans aangemoedigd om borstspieren, biceps, quadriceps en triceps van de heren aan te raken. De één grijpt zijn kans, de ander weet zich totaal geen raad met een vent op schoot die even daarvoor op het podium nog stevig in zijn kruis stond te grijpen en zijn afgetrainde body gebruikt om sensuele bewegingen te maken.