Dappere bewoner hield relschoppers weg bij gesloopte winkel in Tilburg: ‘We hebben geluk gehad, het leek wel oorlog hier’

Zeer onrustige avond in Tilburg: veel vernielin­gen en meerdere mensen opgepakt

5:42 TILBURG - Een groep van zo'n 60 man is zondagavond aan het rellen geslagen in een gebied rondom de Wandelboslaan in Tilburg. Dit nadat er via sociale media werd opgeroepen om in opstand te komen. De sfeer was grimmig: er werd vernield en er werd vuurwerk afgestoken. De Mobiele Eenheid was aanwezig om de politie bij te staan en voerde charges uit. Negen relschoppers werden aangehouden. Rond 23.00 uur keerde de rust terug.