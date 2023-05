Dankzij Dennis Zeeuwen (1972-2023) wordt er op Koningsdag nog altijd gedanst bij Zodiak

Willem II begint play-offs met alle troeven in handen, maar verliest alsnog de eerste slag: ‘We maken het onszelf weer zó ontzettend moeilijk’

De play-offs om promotie zijn nog maar nauwelijks begonnen, of de boel staat bij Willem II al flink op scherp. Een ideale uitgangspositie (lees: een 0-2 voorsprong) verdampte op bezoek bij VVV-Venlo compleet en veranderde in een pijnlijke, totaal onnodige 3-2 nederlaag. Deels door pech, dat zeker, maar de conclusie is dat de Tilburgers zich toch vooral zelf in een ongelooflijk lastig parket hebben gemanoeuvreerd richting de return van zaterdag.