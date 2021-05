Daniël (7) verloor vader aan corona en krijgt ruim 15.000 kaarten en cadeaus voor zijn verjaardag

TILBURG - ,,We zijn er allemaal een klein beetje van onder de indruk”, vertelt longverpleegkundige Marion van Bergeijk in een Facebookbericht van het ETZ. De 7-jarige Daniël uit Kaatsheuvel is begin mei zijn vader aan het coronavirus verloren. Hij krijgt vandaag ruim 15.000 kaarten en cadeaus voor zijn zevende verjaardag. ,,Dat was zijn grootste wens.”

Daniëls vader lag ruim negentig dagen op de intensive care van het ETZ in Tilburg. Hij werd verplaatst naar de longafdeling en is daar plotseling overleden. Longverpleegkundige Marion vroeg daarna aan zijn zoon Daniël wat zijn allergrootste wens was. Zijn antwoord was duidelijk: hij wilde op zijn verjaardag in mei heel graag veel verjaardagskaarten. De verpleegkundigen begonnen een actie die ze op sociale media deelden en voilà: het totaal eindigde op een indrukwekkende 15.000 kaartjes en cadeautjes.

,,Na de oproep zijn we overstelpt met kaarten, ballonnen en cadeautjes. Het is echt hartverwarmend om te zien dat iedereen zo vrijgevig is en meeleeft‘’, zegt Marion in het Facebookbericht. De dozen waar de kaarten eerst in zaten, zijn door het personeel van de postkamer in het ETZ verruild voor postzakken, want daar kon meer in.

(Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm De stapels kaarten en cadeaus voor Daniël. © Marion van Bergeijk

‘Enorme impact’

Een inzamelingsactie als deze heeft woordvoerder van het ETZ Wim Pleunis nog nooit meegemaakt. ,,Ik heb nog nooit eerder gezien dat een actie hier in het ziekenhuis zo'n enorme impact heeft gehad.”

Met ruim tien postzakken gaan de verpleegkundigen die Daniël hebben opgevangen vandaag bij hem langs om hem ondanks de treurige gebeurtenissen een fijne verjaardag te wensen. In het Facebookbericht is Marion enthousiast: ,,We zijn heel erg benieuwd hoe Daniël hierop reageert. Het is fantastisch om te zien wat een succes deze kaartenactie is geworden. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage.”