Dagbesteding in Dongen brengt ‘toppers’ samen in hartverwarmende video: ‘Tranen in mijn ogen’

8 weken cel voor Tilburgse winkeldief die naar beveili­gers hoest en dreigt met corona

16:09 BREDA - De 45-jarige Tilburger Dirk A. rende maandag weg bij de PLUS supermarkt nadat hij twaalf blikken bier had gejat. Toen twee beveiligers hem wilden oppakken, hoestte hij in hun gezicht en riep dat hij corona had.