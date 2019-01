Dag voor Roodharigen laat oog op Tilburg vallen

De organisatie van Global Redhead Days heeft haar oog laten vallen op Tilburg. Het evenement voor mensen met rood haar was thuis in Breda, maar overweegt te vertrekken. ,,Tilburg is een prima kandidaat.” Bij de gemeente Tilburg is subsidie gevraagd. Inmiddels is een bedrag van 25.000 euro toegekend. Organisator Bart Rouwenhorst houdt een slag om de arm. Hij maakt in februari definitief bekend waar zijn evenement zal landen.