Daar is de Smeris-crew weer: opnames voor slotseizoen op verschillende plekken in Tilburg

fotoreportage + Video Van geraamte tot volledige attractie: de opbouw van de Tilburgse kermis in beeld

17 juli TILBURG - Stukje bij beetje begint de enorme Tilburgse kermis vorm te krijgen. De opbouw is dinsdag om 12 uur van start gegaan en gaat door tot vrijdag. De binnenstad staat tot woensdag 1 augustus in het teken van de 453ste kermis van Tilburg. De geraamtes van de attracties, die steeds hoger worden, trekken veel bekijks. Maar voor wie er pas naartoe gaat als alles af is: hier is de opbouw van het (voor sommigen) hoogtepunt van het jaar in beeld.